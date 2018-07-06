Sarayburnu faciasında kaptana 6 yıl 8 ay hapis

17 Ağustos 2016 tarihinde Sarayburnu açıklarında kuru yük gemisiyle sahil güvenlik botunun çarpışması sonucu 4 askeri mürettebatın şehit olduğu faciada sanıklar Abdullah Hamadi, Allam Fattouh ve Mohamad Fttahe'nin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 ay hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Hamadi cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ile Mohamad Fttahe ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"Adil bir karar istiyorum"

Duruşmada tercüman aracılığıyla son sözü sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, "Adil bir karar istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Tutuksuz sanık Mohamad Fttahe, gemide işçi olduğunu söyleyerek, "Kazanın meydana gelmesiyle ilgim ve alakam yoktur. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanık Allam Fattouh ise, "Kazada ölenler için Allah rahmet eylesin. Kaza ile ilgim alakam yoktur" diyerek beraatini istedi.

Gemi kaptanına 6 yıl 8 ay hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, gemi kaptanı tutuklu sanık Abdullah Hamadi'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini, yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca Hamadi'nin 2 yıl süreyle gemi kaptanlığı yapmasını yasakladı. Tutuksuz sanıklar Allam Fattouh ile Mohamad Fttahe'nin ise beraatine karar verildi.

Olayın Geçmişi

17 Ağustos 2016'de Marmara'dan Ukrayna'nın Odessa Limanı'na giden 'M-V Tolunay' isimli kuru yük gemisi, Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botu ile çarpışmıştı. Meydana gelen kazada, sahil güvenlik botunda bulunan Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel, Uzman Çavuş Bülent Demirkaya, Astsubay Yavuz Gökhan Şahin ve er Sinan Göktaş hayatını kaybetmişti. Kazada Uzman Onbaşı Enver Çetin ve erler Ayhan Akgönül, Mehmet Nuri Karaca ise yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kaptanı Abdullah Hamadi, gemi zabıtı Allam Fattouh ve güverte reisi Mohamad Fttahe hakkında "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Vira Haber