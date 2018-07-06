'Saros FSRU gemi iskelesi' için ÇED süreci başladı

BOTAŞ'ın doğalgaz taşıyan tankerler için Edirne'nin Sazlıdere Köyü'ne iskele yapılacak. Saros Körfezi'nde şimdiye kadar görülmemiş bir gemi faaliyeti yaşanacak.

Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Sazlıdere Köyü'nde BOTAŞ tarafından inşa edilmesi planlanan 'Saros FSRU gemi iskelesi' projesi için ÇED süreci başlatıldı. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Ergene Platformu ve Trakya Platformu üyesi Avukat Bülent Kaçar, "Bölgede büyük bir ağaç kesimi olacak ve tarım alanları zarar görecek" dedi.

523 BİN METREKARELİK ALANI KAPSIYOR

Projenin toplam alanı 523 bin metrekare yani 523 dönümü kapsayacak, 270 metre uzunluğunda iskele ve iskele uç kısmında oluşturulacak dolfenler ile iskelenin 100 bin DWT kadar (Bir gemi yük, yolcu, personel, kumanya, yakıt ve tatlı su ile tam olarak yüklendiği zaman tuzlu suda yaz draftına kadar battığında, 2240 librelik ton olarak taşıdığı ağırlık) gemilerin yanaşabileceği özellikte inşa edilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında kurulacak iskeleye yanaşması düşünülen FSRU (sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali) gemileri ile getirilecek doğal gazın BOTAŞ'a ait doğal gaz ana iletim hattına bağlantısı için, FSRU gemisinin bulunduğu noktadan kıyıya kadar iskele üstü boru hattı sistemi kurulacak ve devamında ise ana iletim hattına kadar kara boru hattı ile taşınacak.

83 BİN METREKÜP DOLGU YAPILACAK

FSRU gemilerinin yanaşma alanında görev alacak olan römorkörler için yapılacak dolgu platformu ile iskele müştemilatlarının üzerine kurulacağı dolgu yapısının toplam dolgu alanı yaklaşık 13 bin 500 metrekare'lik yüzey büyüklüğüne sahip olacak. Bu kapsamda yapılması planlanan toplam dolgu miktarı 85 bin metreküp olacak.

BİRİNCİ SINIF TARIM ALANLARI BULUNUYOR

Proje alanında 1, 2 ve 3'üncü sınıf tarım alanları ile Saros'un en bakir ormanları bulunuyor. Projenin etkilerini değerlendiren Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu ve Ergene Platformu ve Trakya Platformu üyesi Avukat Bülent Kaçar, "Kargo gemileriyle doğalgaz getirilecek. Dev kargo gemileri on iki ay boyunca sürekli körfeze girip çıkacak. Orada FSRU gemisi sürekli bağlı kalacak. Dolaysıyla Saros Körfezi'nde bugüne kadar görülmemiş bir gemi faaliyeti yaşanacak. Çünkü körfez küçük olduğu için şimdiye kadar çok gemi girip çıkmazdı. Ayrıca körfezin uç tarafı da alüvyonlu, bunu da dikkate almak gerekiyor" dedi.

"BÜYÜK İHTİMALLE SIZMA VE ATIKLAR OLACAK"

Kaçar, yapılacak iskelenin büyüklüğüne dikkat çekerek "Birincisi giriş çıkışlardaki gemi faaliyetlerinden dolayı büyük ihtimalle sızma ve atıklar olacak. İkincisi liman inşaatında 85 bin metreküp dolgu yapılacak. İskele diye tarif edilen inşaat 270 metre uzunluğunda olacak ancak bu iskele diye tarif edilemez, buna büyük bir liman demek gerekiyor. Çünkü dev kargo ve FSRU gemileri yanaşacak" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İÇİN KİRLETİCİ BİR ETKİSİ OLACAK

"Liman inşaatındaki dolgularda kimyasalla yapılmak zorunda çünkü dolguların donması gerekiyor. Ayrıca bir liman inşaatı faaliyeti sürecek" diyen Kaçar, bunun çevre açısından kirletici olacağını, karaya çıkarılan gazın on yedi kilometrelik başka bir hat kurularak BOTAŞ'ın ana dağıtım şebekesine bağlanacağını ve bu söz konusu on yedi km'lik hatta da Saros'un en bakir ormanlarının ve tarım alanlarının bulunduğunu belirtti.

BALIKÇILIK VE TURİZM ETKİLENECEK

Kaçar, "Projenin başlamasıyla birlikte bu bölgede büyük bir ağaç kesimi olacak ve tarım alanları zarar görecek" diye konuştu.

Balıkçılık ve turizmin bu faaliyetlerden olumsuz etkileneceğini belirten Kaçar, "Gemi sektörüne veya enerji sektörüne ait başka alanlar, rafineri ve gemi sökümü dahil birçok faaliyetinin taşınmasının önü açılacak. Bu büyüklükteki gemilerin kapalı körfezdeki faaliyeti sırasında oluşacak büyük atık, sızıntı nedeniyle balıkçılık ve turizm çok büyük zarar görecek" şeklinde konuştu.

Vira Haber