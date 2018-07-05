Fincantieri, Vulcano’yu denize indirdi

Fincantieri Tersanesi, İtalyan Donanması’nın yeni lojistik destek gemisini denize indirdi. Vulcano (A 5335) adı verilen gemi, La Spezia’da yerleşik Muggiano İnşa Tesisi'nde denizle buluştu.

Avrupa savunma tedarik organizasyonu olan OCCAR’ın İtalya Savunma Bakanlığı adına Mayıs 2015’te sipariş ettiği geminin gövde kısımları farklı tersanelerde inşa edildi ve Muggiano’da birleştirildi. Geminin sistem entegrasyon çalışmaları Aralık ayına kadar devam edecek ve Vulcano, 2019 yılı Eylül ayında deniz kabul testlerine başlayacak.

Tam yükle 27 bin 200 ton deplasmana sahip olan gemi, 192,2 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğinde. RINA standartlarında inşa edilen çift gövdeli platform, gemiler haricinde aynı anda iki adet EH-101 helikopterine dikey ikmalde bulunabiliyor.

NATO Rol 2 sıhhi tesise de sahip olan Vulcano, 235’e kadar personele kadar bünyesinde barındırabilecek ve gerekli durumlarda, insani yardım operasyonlarında da görev alabilecek. Özel donanımı sayesinde yardım operasyonlarında kıyıdaki insanlara elektrik ve temiz su da tedarik edebilecek. Toplamda dört adet sıvı transfer istasyonu, iki adet ağır yük transfer istasyonu, iki adet hafif yük transfer istasyonu ve kıç tarafta bir adet yakıt ikmal istasyonuna sahip olan geminin ikmal sistemlerini Kanada merkezli Hepburn Engineering tedarik etti.

Vira Haber