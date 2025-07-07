Milli Yüzücülerden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Bronz Madalya

1-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya’nın Samorin kentinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Yüzme Milli Takımla birlikte yer alan sporcu Ahmet Mete Boylu; 4x200 m serbest bayrak yarışında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, 1-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Slovakya’nın Samorin kentinde gerçekleştirildi. 45 ülkeden 662 sporcunun mücadele ettiği yarışmalarda Yüzme Milli Takımla birlikte yer alan sporcu Ahmet Mete Boylu; 4x200 m serbest bayrak yarışında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Ahmet Mete’den iki Türkiye rekoru

200 m serbest yarışında ise önce 1:48.25, ardından 1:47.86 yüzerek 17 yaş Türkiye rekorunu kırdı ve Avrupa dördüncülüğünü kazandı.

Ahmet Mete Boylu ve milli sporcular, önümüzdeki dönemde Romanya’da düzenlenecek Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye devam edecekler.

Vira Haber