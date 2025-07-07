Discovery Yenilenen Kabinleriyle Denize Geri Döndü

Aralık ayında dümenini Arap Körfezi’ne kıracak olan Discovery’deki renovasyon toplam kapasitede yüzde 7,4’lük artış sağlamış oldu

Celestyal, Atina'da ikinci kapsamlı kış tadilatını geçiren Discovery’nin yenilenen gelişmiş kabinlerinin görüntülerini yayınladı. 1360 misafir kapasiteli gemi, Celestyal hattının Akdeniz sezonunu başlatmak üzere hizmete geri döndü. Discovery, Aralık ayında bölgedeki ilk seferi için Arap Körfezi'ne gidecek.

Yenilemeler arasında, geminin premium kapasitesini yüzde 50'den fazla artıran 30 ‘Junior Dream Süit’ ve köprünün üzerinde yer alan 15,5m² balkonlu iki ‘Grand Horizon Süit’ de dahil olmak üzere 47 yeni kamara bulunuyor. 15 adet ilave iç mekan ‘Cosmos Kabin’ de eklenerek toplam kapasitede yüzde 7,4'lük bir artış sağlandı.

Deniz biyoyakıt ikmali yapılan ilk gemi

Yeni kabinler geminin ziyaret ettiği bölgelerden esinlenen tasarım unsurlarını içeriyor. Yeni nesil kahve barı Café Nation'ın yanı sıra Pizza Oven Eatery ve Discovery Lounge'un eklenmesiyle birlikte gemideki sosyal alanların uyarlanmasına büyük yatırım yapıldı. Celestyal Discovery tadilatının yüzde 90'ı yerel Yunan esnaf ve zanaatkârları tarafından gerçekleştirildi. Geminin bölgenin katı kükürt emisyonu çevre standartlarına uyması için 2 yıkama kulesi güçlendirildi. Discovery, bu renovasuonlarla Yunanistan'da yerel olarak üretilen deniz biyoyakıt karışımıyla yakıt ikmali yapılan ve CO₂ emisyonlarını yüzde 21 oranında azaltan ilk gemi oldu.

Celestyal Ticari İşler Müdürü Lee Haslett renovasyona ilişkin şunları söyledi: "Bu kış Celestyal Discovery'de gerçekleştirdiğimiz tadilat programı, konuk deneyimimize yaptığımız yatırımların devam ettiğini gösteriyor. Sadece daha fazla balkonlu kabin eklemekle kalmadık, aynı zamanda daha fazla alan ve konfora yönelik artan talebi karşılamak için premium kabin seçeneklerimizi geliştirirken, küçük gemi cazibemizi ve kişisel hizmetimizi de koruduk. Bu görüntüler ne kadar ilerlediğimizi gösteriyor ve Celestyal Discovery'yi bu Aralık ayında ilk kez Arap Körfezi'ne götürecek olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Celestyal Discovery 12 Aralık 2025'te Arap Körfezi'ndeki ilk seferine çıkacak ve 6 Aralık'ta kutlama seferiyle bölgeye dönecek olan filo arkadaşı Celestyal Journey'e katılacak.

Gemiler Abu Dabi, Dubai ve Doha'dan 3, 4 ve 7 gecelik gemi turlarından oluşan bir sezon sunacak ve Mart 2026'ya kadar planlanan seferler önümüzdeki üç yıl boyunca devam edecek.

Vira Haber