Türkiye’nin ABD’ye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı 10 Yılda 3 Kat Arttı

Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı son 10 yılda 3 kattan fazla artarak 42 milyon dolardan 140 milyon dolara çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’ni hedef pazar olarak belirleyen ve uzun yıllardır ABD pazarında konumunu güçlendirmek için çalışan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, New York’ta düzenlenen dünyanın en büyük gıda fuarlarından Summer Fancy Food Fuarı’nda yerini aldı. ESÜHMİB yanında, Türkiye’den … su ürünleri ve hayvansal mamuller firması Summer Fancy Food Fuarı’nda Türk lezzetlerinin ABD pazarında daha fazla tüketilmesi için yerlerini aldılar.

ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 63’ü Ege’den

Türkiye 2024 yılında 3,8 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yaparken bu ihracata Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 45’lik katkı sağladı ve 1,7 milyar dolar ihracat hacmine ulaştı. ESÜHMİB, Türkiye’nin ABD’ye ihracatında daha başarılı bir grafik ortaya koydu. Türkiye’nin ABD’ye yaptığı 140 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 63’ünü temsil eden 88 milyon dolarlık ihracatı ESÜHMİB üyeleri gerçekleştirdi.

Girit; “Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe küresel lider”

Türkiye’nin, su ürünleri ve hayvansal ürünler sektöründe 2025 yılına 4,1 milyar dolarlık ihracat hedefiyle giren küresel bir lider olduğunun altını çizen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, ABD’nin yıllık 30 milyar dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatı yaptığını, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe ABD’ye ihracatlarını 10 yıllık vadede 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Turkish Tastes Projesiyle ABD pazarında güçlü köprüler kuruyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nin son yıllarda en önemli ihraç pazarlarından biri haline geldiği bilgisini veren Girit, “Turkish Cargo ile ABD’ye ihracatta önemli bir aşama kaydettik. Summer Fancy Food Fuarı’nda uzun yıllardır yerimizi alıyoruz ve ürün yelpazemizi tanıtıyoruz. 2019 yılından bu yana Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren altı gıda birliğimizin yürüttüğü Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Turkish Tastes projesiyle de ABD pazarıyla güçlü köprüler kuruyoruz. American Culinary Federation ile iş birliklerimiz, Türk Evi’nde gerçekleştirdiğimiz resepsiyonumuz; yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda bu ürünlerin ardındaki insanları, değerleri ve hikâyeleri de paylaşmamız için kıymetli fırsatlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Amerikalılar Türkiye’den daha fazla yumurta istiyor 1,5 dolar fon kaldırılsın

Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının 2025 yılının ilk yarısında yüzde 31’lik artışla 63 milyon dolardan 83 milyon dolara ilerlediğini paylaşan Başkan Girit, şöyle devam etti; “Özellikle yumurta ihracatında büyük potansiyel var. İthalatçılar daha fazla yumurta talep ediyorlar. 2025 yılının ilk yarısında ABD’ye yumurta ihracatımız yüzde 704’lük rekor artışla 2,1 milyon dolardan 17,2 milyon dolara çıktı. Yumurta ihracatındaki kilogram başına 1,5 dolarlık fon kaldırılırsa ABD’ye yumurta ihracatında tarihi bir başarıyı yakalayabiliriz. Hükümetin yumurta ihracatına fon koyduğu dönemdeki gerekçeleri de ortadan kalkmış durumda. Summer Fancy Food Fuarı’nda ABD’ye 2025 yılının ikinci yarısında ihracat artışımızı sürdürecek önemli temaslarda bulunduk.”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin Summer Fancy Food Fuarı’ndaki standında füme Türk somonu, peynir tadımı yapılırken, Turkish Tastes Projesi’nin tanıtım elçileri Amerikalı dünyaca ünlü şefler Tom Macrina ve Reimund Pitts tarafından trend alanında levrek, çipura ve Türk somonu ürünleri ile tadım yapıldı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Atakan Demir ve Cem Sağır ziyaretçilere Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü hakkında bilgi verdiler.

ABD Turquality Projesi tadım etkinliği New York Türk Evi’nde Türkiye’nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal ev sahipliğinde yapıldı. New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Türkiye’nin New York Ticaret Ataşeleri Bilgehan Ramazan Caner ve Osman Nuri Gökbulut Summer Fancy Food Fuarı boyunca Türk firmalarının yanında yer aldılar ve destek oldular.

Vira Haber