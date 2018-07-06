Milyar dolarlık korvet ihalesinde taktik savaşları

'Savunma'da Pakistan ile atılan imzaların arkasında büyük bir mücadele ortaya yer aldı. Diğer firmaların son ana kadar kazanmak için mücadele ettiği ihale sürecinde Türkiye, bütün bunların yanısıra üstün teknoloji kartını da oynayarak milyar dolarlık projeyi kazanan taraf oldu.

Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik Pakistan ile atılan imzaların arkasında Milli Savunma Bakanlığının büyük mücadelesinin yer aldığı ortaya çıktı.

İhaleye katılan ülkelerin büyük oranda fiyat düşürmesine karşılık, Türkiye'den görüşmeleri sürdüren ekip, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla bazı stratejik harekat planları geliştirdi. Bu kapsamda Türkiye, diğer ülkelerden gelen düşük fiyat karşısında elindeki teknoloji kartını da oynadı.

Diğer firmaların son ana kadar kazanmak için mücadele ettiği, her türlü taktikleri denediği, fiyat düşürdüğü ihale sürecinde Türkiye, uygulanan taktik ve stratejinin yanı sıra üstün teknoloji, tasarım yeteneği ve verdiği güvenceyle milyar dolarlık projeyi kazanan taraf oldu.

Milli Savunma Bakanlığının satranç oynar gibi her adımı düşünerek attığı ve kazandığı projenin iç piyasayı da hareketlendirmesi bekleniyor. Pakistan için 4 korvetin üretilmesi sürecinde bine yakın orta ölçekli şirket, savunma sanayi alanında çalışan firmanın dahil olacağı, anahtar teslimi proje kapsamında yüzlerce mühendis de istihdam edilecek.

Öte yandan, Bakan Canikli'nin milyar dolarlık ihaleyi Türkiye'nin kazandığını açıklamasının ardından geçen sürede dövizin düşüşe geçtiği, piyasaların söz konusu imzayı Türkiye'nin güçlü ekonomisinin göstergesi olarak algıladığı belirtildi.

ASFAT yürütecek

Canikli, Karadağ'daki resmi ziyareti sırasında dün gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracata yönelik imzaların atıldığını, Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesini Türkiye'nin kazandığını açıklamıştı.

Proje kapsamında, korvetlerdeki sistemler de yerli olacak. Türkiye'nin uluslararası alanda ilk defa üstleneceği bu büyüklükteki sofistike proje kapsamında korvetlerin 2'si Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki İstanbul Tersane Komutanlığında diğer 2'si ise Pakistan'ın Karaçi şehrinde inşa edilecek.

Proje, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri fabrika ve askeri tersanelerin yönetim şirketi olan, sermayesinin tamamı devlete ait ASFAT Anonim Şirketi tarafından yürütülecek ve sonuçlandırılacak.

Vira Haber