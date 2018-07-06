Phuket Adası’nda ölü sayısı artıyor
Tayland'ın Phuket Adası'nda alabora olan iki gezi teknesinde bilanço artıyor. Yapılan açıklamada en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralı olduğu ve bir bu kadar kişi için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Tayland Donanması tarafından yapılan açıklamada tekne kazası sonrasında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, 105 kişinin bulunduğu teknenin batması sonucu 10 Çinli turistin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Yaralanan 12 kişi hastanede tedavi altına alınırken, kayıp 45 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Phuket Valisi Norraphat Plodthong, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini fakat şiddetli rüzgarlar nedeniyle arama çalışmalarının zorlukla yürütüldüğünü söyledi. Phuket açıklarında alabora olan diğer teknedeki 42 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi. Tayland’ın Phuket Adası açıklarında iki gezi teknesi dün alabora olmuş, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.
Yapılan açıklamada çok sayıda cesedin denizde olduğu ve bunları arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
Vira Haber
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