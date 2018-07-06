EBRD’den TAP’a 500 milyon euro kredi

Güney gaz koridorunun son halkası olan ve Türkiye-Yunanistan sınırından başlayıp İtalya'ya kadar uzanacak olan toplamda 878 kilometre uzunluğa sahip olacak Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için dev finansman sağlandı. Dev proje 30 Haziran tarihinden bu yana gaz akışı başlayan ve görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesine bağlanarak Hazar gazını Avrupa ülkelerine gaz akışı sağlaması öngörülüyor.

Konuyla alakalı edinilen bilgiye göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İcra Kurulu tarafından, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesinin devamı olacak ve Avrupa'ya gaz sağlayacak olan Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesi için 500 milyon euroluk finansman paketini onayladı. TAP'ın toplam 4,5 milyar euroluk yatırımla hayata geçeceği ifade edilen açıklamada, EBRD İcra Kurulunca proje için 500 milyon euroluk finansmanın onaylandığı bildirildi.

Vira Haber