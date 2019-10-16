Milyonluk tekneler CNR Yacht Festival’inde

Yeni nesil tasarımların görücüye çıkacağı CNR Yacht Festival, 16-20 Ekim'de Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda kapılarını açtı.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuancılık tarafından DENTUR iş birliği ile Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda organize edilen “CNR Yacht Festival”in açılışta konuşan Çakır, Türkiye’de yat hizmetleri konusunda büyük katılımlı, festival havasında gerçekleşen organizasyonlara büyük önem verdiklerini anlattı.

“Bundan sonraki çalışmalar birlikte tek çalışma altında ve bir marka isimle öne çıkmalı. Bu konuda düzenleyici otoriteye ihtiyaç var.” diyen Çakır, Türk yat sanayisinin üretim, kalite ve marka değeri olarak kendi değerini oluşturduğuna işaret ederek, alınacak daha çok yol olduğunu ancak bu kadar ilerlemiş olmanın da mutluluk verdiğini söyledi.

Türkiye’deki üreticilerin dünya çapında yat ürettiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti: “Bugünkü açılışta yerli üreticilerin yanı sıra dünyanın önde gelen yabancı yatırımcıları bulunuyor. Bu da Türkiye’nin liberal ticaret ortamında yerli üreticilerin uluslararası alanda rekabetçi üretim gerçekleştirdiğinin en güzel göstergesidir. Bu rekabet sayesinde Türk üreticiler güçlenmiş ve dünyada ilk 5’teki yerini korumaktadırlar. Türk üreticilerin buradaki uluslararası markalardan öğreneceği sonraki adımı daha büyük ve değerli markalar ortaya koymak olduğu kanaatindeyim. Ülke olarak ilk 5’te olsak da şirketler bazında, değer bazında ilk 10 veya 20’de büyük üretici şirketimiz bulunmamaktadır. Deniz turizminde de kat edilmesi gereken noktalar var.”

“Deniz sporlarıyla ilgili çok sayıda etkinlik de olacak”

CNR Holding CEO’su Ali Bulut ise Şubat 2020’de 15. kez düzenleyecekleri CNR Avrasya Boat Show’un ilk kez 120 bin metrekarelik alandaki 8 salonun tamamını doldurarak kendi içlerinde bir rekora imza atacaklarını belirtti.

Bulut, bu fuarın eksik kalan bir yönünün deniz ayağı olduğunu ifade ederek, “Şubat ayında Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda CNR Avrasya Boat Show’un deniz ayağını da yapacağız. Hem karada hem de denizde yapılan dünyanın en büyük fuarı olmaya aday olacağız.” diye konuştu.

CNR Yacht Festival’i denizciliği ve deniz tutkusunu 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de yaymak için düzenlediklerini vurgulayan Bulut, “CNR olarak, deniz ve yat fuarlarını sadece ticari değil, aynı zamanda bir sorumluluk olarak görüyoruz. 16-20 Ekim tarihleri arasında 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak festivalimizde her bütçeye uygun yüzlerce tekne ve deniz aracı sergileniyor. Festival süresince deniz sporlarıyla ilgili çok sayıda etkinlik de yer alacak.”

834 kişiye 1 tekne

Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Sirkecioğlu da sahibi Türk olup yabancı bayrak taşıyan teknelerden Türk bayrağına geçenlerin sayısının bugün itibarıyla 6 bin 500’ü aştığını belirterek, “Son 2 senedir Ege Denizi’nde dolaştığınızda, teknesiyle orantısız büyüklükte Türk bayrağı takarak dolaşan tekneler görürsünüz. Bu insanı çok gururlandırıyor.” dedi.

Denizin nimetlerinden faydalanmak gerektiğini dile getiren Sirkecioğlu, “Tekne sahiplik oranı ülkemizde çok düşük. Türkiye’de 834 kişiye bir tekne düşüyor, Almanya’da 173 kişiye bir tekne, Yunanistan’da 59 kişiye bir tekne, İsveç’te 14 kişiye bir tekne, Norveç’te 7 kişiye bir tekne düşüyor. Denizciliğimizi geliştirmek için hepimizin çok çalışması lazım. Bunun geliştirilmesi için denizcilik bakanlığına da ihtiyacımız var.” değerlendirmesini yaptı.

“Mega yatların boyu uzadıkça yerlilik oranı artıyor”

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, yat ve ekipmanları ihracatının Türkiye’nin önemli ve prestijli ihracat unsurları arasında yer aldığına işaret etti.

Seven, birliğe bağlı 970 firmanın 2018 yılında 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu 1 milyar dolarlık ihracatın arasında 180 milyon dolarlık yat ihracatı da bulunmaktadır. 2019 Eylül sonu itibarıyla da 725 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Yat ihracatı da 92 milyon dolardır. Bizim için yat inşası önemli. İstihdam, katma değer üretiliyor, yerli ekipman, malzeme ve işçilik oranları yüksek tutarlarda. Boyu 24 metrenin üzerinde olan mega yatlarda, yerli girdi ve yerli işçilik oranları yüzde 65’lere kadar ulaşıyor. Küçük boylarda ise bu oran yaklaşık yüzde 50-50.”

CNR Yacht Festival’de fiyatı 5 bin TL ila 17 milyon TL arasında değişen tekneler alıcılarını bekliyor.

100’ün üzerinde markanın mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri de sergilenecek.

Festival 20 Ekim’de sona erecek.

Vira Haber