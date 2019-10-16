Milli Denizaltı Projesi MİLDEM başladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın milli imkanlarla üretilmiş denizaltı gemileriyle teçhiz edilmesi amacıyla uzun süredir başlatılması planlanan Milli Denizaltı (MİLDEN) Projesi, resmen başlatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli denizaltılarında ikinci etabı oluşturan Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı. Dokuzuncusu düzenlenen Deniz Sistemleri Semineri’nde konuşan Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı, MİLDEN Projesi hakkında bir sunum yaptı. Sarı’nın açıklamasına göre ilk kadrolar atandı ve ilk görevlendirmeler yapıldı.

Milli Denizaltıya yönelik tasarım faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından inşa için planlama dönemine geçilecek. İlk denizaltının 2040’a doğru tamamlanması bekleniyor. Bu denizaltının tasarlanması ve inşasında Almanya’dan elde edilen teknoloji ve bilgi paketinden yararlanılacak. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Alman ThyssenKrupp Marine Systems firması arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren U-214 AIP tipi altı adet Reis Sınıfı Denizaltı’nın Gölcük Tersane Komutanlığı’na inşa edilmesi karara bağlanmıştı.

Hidrojen Yakıt Hücresi teknolojisi ile geliştirilen Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip olacak denizaltılar, satha çıkmaksızın haftalarca dalmış durumda harekât icra etme imkân ve kabiliyetine sahip olacak. 1850 ton deplasmana sahip olan REİS Sınıfı denizaltılarda gelişmiş ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetide bulunacak.

Sessiz seyir yapma kabiliyetine de sahip olacak denizaltıların hizmete girmesi ile Türk Deniz Kuvvetlerinin muharebe etkinliğine önemli katkı sağlanmış olacak.

Vira Haber