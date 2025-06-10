MKE’nin PİRANA’sı Çarpma Testlerini De Başarıyla Tamamladı

MKE’nin Deniz Kuvvetleri’ne yeni bir vurucu güç kazandıracak olan PİRANA KİDA’sı su üstü seyir testlerinin ardından gerçekleştirilen hedefe çarpma testlerini de başarıyla tamamlandı. 3,5 metrelik oldukça küçük ve iddialı bir hedefe başarılı bir şekilde hassas vuruş gerçekleştiren PİRANA KİDA, hedefi başarıyla imha etti.

"Düşük maliyetle yüksek etki sağlama amacıyla geliştirildi"



Vira Haber