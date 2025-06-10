19 Yaşındaki Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar serinlemek için denizin yolunu tutmaya başladı. Bayramın 4. günü de birçok vatandaş, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Atakum Çatalçam sahilinde 19 yaşındaki E.Ş. isimli genç, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan gence ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, E.Ş.'yi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de denizde boğulma vakalarına karşı sahilde sürekli olarak devriyelerini sürdürüyor.

Vira Haber