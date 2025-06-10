Saros Körfezi Sahillerine Kurban Bayramı'nda Tatilci Akını

Bayram tatilinin ilk günlerinden itibaren sıcak havanın da etkisiyle Saros Körfezi sahilleri dolup taştı.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce İstanbullu ve çevre iller ile komşu ülkelerden gelen vatandaşlar Edirne'de denizin keyfini çıkartmak için sahillere akın etti.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte körfez kıyılarında yoğunluk yaşandı. Tatilciler, bayramın keyfini denizin serin sularında çıkarırken, sahillerde renkli görüntüler oluştu. Plajlar tamamen dolarken, birçok vatandaş güneşin tadını çıkardı, çocuklar kumda oynadı, gençler ise denizde eğlendi.



Vatandaşlar sahillerin oldukça yoğun olduğunu ve güzel bir tatil geçirdiklerini belirtti.

Vira Haber