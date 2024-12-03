Mobil Radar Tarafından Tespit Edilen 22 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Radar tarafından tespit edilen 22 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 22 düzensiz göçmen (beraberinde11 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Mobil Radar, Göçmen, Kuşadası
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