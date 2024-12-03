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TCG Fatih'e Ziyaretçi Akını

TCG Fatih'e Ziyaretçi Akını

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Fatih (F-242) fırkateyni, 30 Kasım Sinop Deniz Şehitleri Günü kapsamında Sinop Limanına demir attı.

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Gemi, vatandaşların ziyaretine açılırken büyük ilgi gördü.
Saat 13.30’da başlayan ziyaretlerde, Sinop İskelesi'ne gelen eden vatandaşlar uzun bir kuyruk oluşturdu. Belli aralıklarla gemiye alınan vatandaşlar, TCG Fatih’i yakından görmenin heyecanını yaşadı. Kimileri yakınlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. TCG Fatih’i yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, geminin donanımları ve özellikleri hakkında bilgiler aldı.

Vira Haber 


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