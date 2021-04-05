Montrö Bildirisine İmza Atan Emekli Amirallere Gözaltı

104 emekli amiral, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın “takke ve cübbe” giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin ortak bir bildiri yayınlamış; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da bildiri hakkında soruşturma başlatmıştı.

TSK’deki cübbeli general ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin başlatılan soruşturmada, sabah saat 06:00 sıralarında gözaltılar yapıldı.

Emekli Amiral Cem Gürdeniz sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gürdeniz'in gözaltı haberini eşi sosyal medyadan duyurdu.

10 GÖZALTI KARARI

İmzacılardan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

4'Ü İFADEYE ÇAĞRILDI

Atilla Kıyat, Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu ve Mustafa Özbey ise ifadeye çağrıldı.

Emekli amirallerin evlerinde arama başlatıldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konu hakkında yapılan açıklamada söz konusu bildiri hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamanın devamında gözaltılar hakkında şu bilgiler verildi:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04.04.2021 tarih ve 2021/74463 soruşturma sayılı dosya üzerinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne yazılan talimata istinaden, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek bildirilmesi üzerine 10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına / gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama / el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama / el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir. Gözaltına alınmasına karar verilen şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınmış, tüm şüphelilere ilişkin arama ve el koyma işlemleri usulünce icra edilmiştir. Soruşturmaya, elde edilen deliller ışığında çok yönlü olarak devam edilmektedir.

Vira Haber