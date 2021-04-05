Denizciler Exposhipping Expomaritt İstanbul’da Buluşacak

12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Informa Markets tarafından düzenlenecek olan 16. Exposhipping Expomaritt İstanbul, Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı, denizcilik sektörü profesyonellerini bir araya getirmek için çalışmalarına son hızı ile devam ediyor.

Gemi inşa ve yan sanayinin merkezi Tuzla bölgesinde yer alan Viaport Marina’da gerçekleşecek organizasyon, sektörün hedefleri doğrultusunda tüm dernek, kurum, kuruluş ve medyanın desteği ve iş birliği ile yeni rotasında ilerliyor.

Viaport Marina’da yapılacak Exposhipping Expomaritt İstanbul, Gemi inşa sektörünün merkezi Tuzla, Altınova tersaneler bölgesi ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na yakınlığı ile hem uluslararası hem de ulusal katılımlar için büyük avantaja sahip konumda yer alıyor.

Türk gemi inşa ve yan sanayi ile global denizcilik sektörünün tüm paydaşlarını Exposhipping Expomaritt İstanbul çatısı altında bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, ulusal ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlayan bölgesinin en güçlü ticaret ve pazarlama organizasyonu olan fuarın hazırlıkları kapsamında hedef ülkeler için hazırlanan hosted-buyer programları, mevcut fuar alanının ilave ek üniteler ile genişletilmesi ile ulusal ve uluslararası daha çok katılımcının yer alabileceği bir platformun hazırlıkları içerisindeyiz. 2019 yılında olduğu gibi 2021 yılında da sadece bir fuar değil aynı zamanda gerçekleştirilecek etkinlikler ve konferanslar ile bir bilgi paylaşım platformu olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz.”dedi.

ALLSECURE STANDARTLARI İLE EN ÜST SEVİYEDE HİJYEN VE GÜVENLİK

Fuarların dünya ticaretinin gelişimi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Fuar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, “Ülkelerin pandemiden etkilenen ekonomilerini ayağa kaldırmak için ticarete ihtiyaçları var. Fuarlarda bunu sağlayan en önemli platformlar. Sektörümüz kısa zamanda sürece adapte olarak gerekli önlemleri aldı. Şirketimiz Informa dünyanın en büyük fuar organizatörü olarak tüm organizasyonlarında AllSecure standartlarını hayata geçirerek 10 ana kural çerçevesinde hijyen, temizlik, fiziksel mesafe başta olmak üzere tüm yapıyı tekrar planlayarak katılımcı ve ziyaretçileri için en güvenli platformu geliştirdi. Organizatör olarak aldığımız önlemlere ek olarak devletimizin ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve hazırladığı yönergeleri de titizlikle takip ediyor ve uygulamaya almaya devam ediyoruz” dedi.

SEKTÖRÜN DİNAMİKLERİ “GLOBAL MARİTİME SUMMİT” ZİRVESİNDE

Seatrade Cruise Global, Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East gibi dünyanın lider denizcilik fuar ve konferanslarını düzenleyen SEATRADE markası öncülüğünde düzenlenecek “Global Maritime Summit”, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. 12-15 Ekim 2021 tarihleri arasında fuar ile eş zamanlı olarak planlanan zirvede, Dünya ekonomisi bağlamında; “Denizcilik sektörünün durumu”, “Dijitalleşme”, “Sürdürülebilirlik”, “Pazar görünümleri”, “Küresel trendler”, “Gemi inşaatı, onarımı ve bakımı”, ‘Gemi İnşa da yükselen trend savunma sanayii araçları”, “Geleceğin gemileri”, gibi konular ele alınacak.

Vira Haber