Salih Zeki Çakır'dan Emekli Amirallerin Bildirisine Sert Tepki

İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca askeri darbeler nedeniyle ağır bedeller ödeyen Ülkemiz, darbeci ve vesayetçi geleneğin izlerini silmek için büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Halk iradesinin üstünde anayasal olmayan hiçbir gücün darbe, kalkışma ve muhtıralarla başarılı olamayacağı demokrasiyle yönetilen bütün toplumlarda yegâne düstur ve temel dayanaktır.

103 amiralin ortak imzasıyla yayımladığı bildiri, demokrasi düsturunu hazmedemeyen cuntacı zihniyetin ezikliğinin ve bitmişliğinin en açık göstergesidir. Bu cılız ve son demlerini yaşayan basiretsizlerin, hukuk ve demokrasi çerçevesinde hak ettikleri cevabı alacaklarına dair inancımız sonsuzdur. Demokratik yönetimi antidemokratik yöntemlerle tehdit eden vesayet kırıntılarına, demokrasi dışı girişimlerinin her ne şekilde olursa olsun bertaraf edileceği ve hain emellerine ulaşamayacakları toplumun her kesimi tarafından en sert şekilde hatırlatılmalıdır.

Bizler de deniz ticaret müteşebbisleri olarak, 15 Temmuz’da olduğu gibi milli iradeyi karşısına alan ve demokrasiyi hiçe sayan darbe, kalkışma ve muhtıraların şiddetle karşısında olduğumuzu bildiriyor, Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin Mavi Vatanı koruma, geliştirme, güçlendirme adına attıkları adımları ve deniz ticaretimizin aşama kat etmesi için gösterdikleri üstün gayreti takdirle karşılıyoruz.

Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi!"

Vira Haber