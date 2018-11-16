Moonlight 3 gün kalıp 1 milyon TL bırakacak

Yunan asıllı İngiliz iş adamı Andreas Levaras'ın 110 milyon euroya yaptırdığı Malta bayraklı 'Moonlight 2' isimli ultra lüks motor yat, Fethiye'ye demirledi.

Yatta yüzme havuzları, sauna, su sporları merkezi, fitness salonu ve 26 personeli bulunuyor.

5 katlı yat, görenlerin ilgi odağı oldu. Sabah’ın haberine göre 78 metre uzunluğundaki ultra lüks yatın Mısır'a gideceği ve akaryakıt ile gıda gibi diğer tüm ihtiyaçlarını Fethiye'den temin edeceği öğrenildi.

Yatın Türkiye'ye akaryakıt ve diğer alışverişler için 1 milyon TL'nin üzerinde para bırakması bekleniyor.



Vira Haber

