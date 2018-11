DAKSAR denizcilik sektöründen destek bekliyor

Yaklaşık 18 yıldan beri Sahil Güvenlik komutanlığının tanımladığı deniz alanında sadece gönüllülerden oluşan kadrosu ile İstanbul'da arama kurtarma hizmeti veren Denizde Arama Kurtarma Denizciler Dayanışma Derneği (DAKSAR) bu süre içerisinde 2880 olaya müdahale etti.

Sadece gönüllülerden oluşan kadrosu ile arama kurtarma faaliyetini sürdüren DAKSAR kurulduğu yıldan itibaren 2880 olaya müdahale edip, bu olayların vahim ve ciddi olanlarında 561 vatandaşın canını kurtardı.

Bu kurtarmaların birçoğunda kurucu Başkan Amiral Varol Atalay tarafından yurtdışından getirtilen rib (şişme gövdeli) botlar başarı ile kullanıldı ve tüm operasyonlar hatasız olarak tamamlandı.

Ayrıca DAKSAR’da bu botların yanı sıra en çok kullanılan botlardan biri de 301 numaralı palamar botu. Deniz kuvvetlerinin görev dışına ayırdığı 9 metre boyunda bir palamar botu DAKSAR’a hibe edilerek genellikle hayati tehlike bulunmayan ancak sonucu vahim olacak birçok olayda, arızalı veya kaza geçirmiş ve yedeklenmeye uygun tekneleri yedekleyerek, salimen bağlama limanlarına çekme işlemlerini başarıyla devam ettiriyor.

DAKSAR envanterine giren bu tekneye yarı açık bir kabin yaptırılarak ve çok eski olan motoru yenilenerek , 1200 civarında yedekleme yapıp ve her görevi başarı ile tamamladı. Sürekli bakım ve tamiratı yapılan tekne her an DAKSAR’da her an göreve hazır.

Ancak bu bot liman içi palamar hizmeti için dizayn edildiğinden ve daha sonra üstüne bir kabin montajı yapıldığından 4 kuvvetin dışındaki havada açık denizde görev için uygun değil. Bot 17 veya 18 knot civarı rüzgârlarda tehlikeli yalpaya düşüyor ve olası risk nedeni ile göreve çıkamıyor. Bunun yanı sıra teknenin gövdesi, dümen ve şaft sistemi, motoru ve özellikle şanzımanı çok eski olduğu için sürekli masraf çıkarıyor.

Ellerindeki malzeme oldukça yetersiz kalan DAKSAR yönetimi denizde meydana gelebilecek hertürlü olumsuzluğa karşı zamanında müdahale edebilmek için daha süratli, personeli ve kazazedeyi daha iyi koruyan ve 6 kuvvetindeki havalarda bile güvenli seyir ve yedekleme yapacak yeni bir görev botuna ihtiyaçları olduğunu belirterek ‘’ Arama kurtarma ve yardım yapacağımız tekne boyutu ve olay sınırlarımız belli olduğundan DAKSAR’a en az 10 metre boyunda, 16 metrelik gezinti veya yelkenli teknelerini güvenle yedekleyebilecek, lükse ihtiyacı olmayan ama görev için gerekli donanımlara sahip , bu göreve uygun yapı ve güçte makinesi olan, saçtan mamul bir görev botu lazım. Artan amatör ve sportif denizciliğe uygun tekne sayıları, acemi ve bilinçsiz kullanıcılar göz önüne alındığında, bu tip denizciliğin yoğun olduğu İstanbul’da yedekleme için inşa edilmiş bu tip bir görev botuna ihtiyaç olduğu kesindir’’ açıklamasını yaptılar.

Tamamen gönüllü esasına dayanan derneğin kendi çok sınırlı imkânları ile böyle bir tekneyi temin edebilmesinin imkânsızlığından bahsedilen açıklamada ‘’Aslında Denizciler Dayanışma Derneği çok kısıtlı bütçesi için imkânsız olan bu meblağ, denizcilik ve gemi inşa sektörü için el ele verildiğinde küçük olarak gözükmektedir. İyi bir planlama ve koordinasyon ile sektör tamamen gönüllü hizmet veren ve yüzlerce can kurtarmış bu STK ya bu botu temin edebilir kanısındayız. Sektörden aldığımız bilgilere göre böyle bir bot dizaynı için yardımcı olabilecek ve inşasına destek verebilecek dostlarımız varmış umarız bu destekleri sonuna kadar devam eder’’ diyerek denizcilik sektörünün sorunlarının giderilmesinde kendilerine yardımcı olacaklarını ifade ettiler.

Vira Haber