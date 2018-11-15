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Köpek balığı saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Köpek balığı saldırılarının ardı arkası kesilmiyor

Kıyıya yakın bir noktada balıkçıya saldıran dört metrelik hayvan, tekneye dişlerini geçirdi. Balıkçı alabora olan kayığı ters çevirerek köpek balığından kurtuldu.

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Avustralya'nın kuzeydoğu eyaleti Queensland'deki Moffat Plajı yakınında balık avlayan bir kişi, kayığını batıran 4 metrelik köpek balığının saldırısından yara  almadan kurtuldu.

Avustralya Yayın Kurumu'nda yer alan habere göre, ismi açıklanmayan  30'lu yaşlardaki erkek balıkçıya, kayığıyla Sunshine Coast kentinin Moffat Plajı  yakınında balık avladığı sırada 4 metrelik kaplan türü köpek balığı saldırdı.

Köpek balığının dişlerini geçirmesi ile delinen ve alabora olan  kayıktan denize düşen balıkçının, kayığı tekrar döndürerek su yüzeyinde kalan uç  kısmına çıkmayı başardığı belirtildi.

Saldırı sırasında yaralanmayan ve yanındaki telsiz vasıtasıyla yardım  çağrısında bulunan balıkçı, olay yerine jet skilerle gelen Queensland Sörf  Cankurtaran (SLSQ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkçının yerinin telsiz sayesinde tespit edildiği açıklandı.  Cankurtaranlar gelene kadar çok az bir kısmı su yüzeyinde olan kayıkta bekleyen  balıkçının, etrafında dolanan dev köpek balığı yüzünden korkulu anlar yaşadığı  kaydedildi.

Bölgeye ulaştıklarında adamın şokta olduğunu ifade eden SLSQ görevlisi  David McLean, suda kan veya etrafta köpek balığını yeniden saldırmaya yöneltecek  bir hareketin olmamasından dolayı "şanslı" olduğunu söyledi.

Telsizden gelen anonstan itibaren 45 dakika süren operasyonla kıyıya  çıkartılan balıkçının ilk müdahale sonrasında evine gitmeyi tercih ettiği  bildirildi.

Son üç ayda dördüncü köpek balığı saldırısı

Avustralya'da hava sıcaklarının artmasıyla köpek balığı saldırılarında  artış yaşanmaya başladı.  Son ay 3 içinde meydana gelen 4 köpek balığı  saldırısından, eylül ayında Queensland eyaletindeki Whitsunday Adası'nda iki kişi  yaralı kurtuldu.

Whitsunday Adası'nda kasım ayı başındaki saldırıda kolu ve bacağından  yaralanan 33 yaşındaki doktor Daniel Christidis ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin Ballina kasabası  yakınındaki Shelley Plajı'nda sörf yapan 43 yaşındaki erkek sörfçü saldırıdan  yaralı kurtulmuştu.

Vira Haber

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