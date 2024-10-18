MOSS 36 CC'nin Yenilikçi Teknolojileriyle İstanbul’da Görkemli Lansman

Europort İstanbul 2024’te tanıtılacak olan ve tamamı Türk mühendisliğiyle geliştirilen bu model, dünya çapında ilk olma niteliği taşıyan inovasyonlarla dolu.

Moss 36 CC, denizcilik sektöründe daha önce denenmemiş teknolojik yenilikler ve tasarım anlayışları ile fark yaratıyor. Öne çıkan en önemli özelliklerden biri, Coupe Cabriolet (CC) olarak adlandırılan, üstü açılıp kapanabilen patentli yapı. Bu sayede kullanıcılar, açık hava deneyiminin tadını çıkarırken, hava koşullarına göre tamamen kapalı bir alan yaratabiliyorlar. Moss 36 CC, bu özelliğiyle dünya çapında bir ilk olarak sektörde çığır açıyor.

Teknolojik Donanımda Zirve

Moss 36 CC, sadece estetik ve performansla değil, aynı zamanda ileri teknolojik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Teknenin yan camları açılabilir ve kullanıcının tercihine göre istenilen pozisyonda ayarlanabiliyor. Moss patentli bu özellik, kullanıcıya denizle tamamen iç içe bir deneyim sunuyor. Ayrıca, 180 derece dönebilen hareketli yüzme platformu, kullanıcıya geniş bir yüzme alanı sağlıyor. Teknede yer alan akıllı kontrol sistemleri, çift kişilik sürüş alanı ve minimal kontrol paneli, kullanıcı dostu bir deneyim sunarken, iki adet 9 inç ekran ve özel tasarım direksiyon ile sürüş keyfini maksimuma çıkarıyor.

%100 Türk Yapımı ve Kadın Liderliği

Moss 36 CC’nin üretim sürecinin başında yer alan Emine Aslan, Türkiye’nin yat sektöründeki güçlü kadın girişimcilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yüzde yüz Türk yapımı olan bu yat, Emine Aslan’ın liderliğinde, tamamen yerli mühendislik ve tasarım ekibinin katkılarıyla üretildi. MOSS Yatçılık, bu projede kadın girişimciliğinin önemini vurgularken, aynı zamanda Türk mühendisliğinin dünya çapında rekabetçi olabileceğini bir kez daha kanıtlıyor.

İlkler ve Patentlerle Dolu Bir Model

Moss 36 CC, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında denizcilik sektöründe bir ilk olmayı başardı. 5 patentli yeniliğe sahip olan bu model, Türkiye'nin denizcilik sektöründe bir inovasyon merkezi haline geldiğinin en önemli göstergesi. Emine Aslan liderliğindeki bu proje, hem estetik hem de teknolojiyi bir arada sunarak sektörde fark yaratan bir model haline geldi.

Lansman Detayları

Moss 36 CC’nin görkemli lansmanı, İstanbul’da deniz tutkunları, iş dünyası ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilecek. Lansman etkinliğinde teknenin tüm özellikleri sergilenecek ve Emine Aslan, projeyle ilgili soruları yanıtlayacak.

MOSS Yatçılık: Yenilik ve Kaliteyle Tanınan Bir Marka

2016 yılında yat sektörüne yeni bir vizyon kazandırma hedefiyle kurulan MOSS Yatçılık, 2019 yılında yenilikçi ve estetik çizgiler taşıyan son teknoloji yat modellerini müşterileriyle buluşturdu. Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışma kültürü, MOSS Yatçılık'a sektörde saygın bir marka kimliği kazandırdı. Kaliteye ve güvenilir hizmet anlayışına verdiği önemle tanınan MOSS Yatçılık, genç ve dinamik yönetim kadrosuyla yeni nesil tasarım vizyonunu benimsemekte ve ileri teknolojilerle üretilen yatları deniz tutkunlarına sunmaktadır.

Vira Haber