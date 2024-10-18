SANMAR, BOTAŞ İçin Elektrikli Römorkörlerin Sac Kesim Törenini Düzenledi

379, 380, 381 ve 382 inşa numaralarına sahip bu dört römorkör tamamlandığında, 70 ton çeki gücüne, 12 knot hıza ulaşacak ve 8 kişilik mürettebat için yaşam alanı sunacaktır.

5.085 kWh kapasiteli batarya paketine sahip olan ElectRA 2500-SX serisi römorkörler, yangın söndürme ve uzun süreli operasyonlar için yedek dizel jeneratörler ile donatılacaktır. Gerektiğinde jeneratörlerin yakıt ihtiyacı, 54 m³ kapasiteli tanklar ile karşılanacaktır.

Sac kesim törenine, Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Seven, Sanmar yönetimi ve çalışanları, BOTAŞ LNG İşletme Müdürü Erdinç Deli ve BOTAŞ şube müdürleri ve BOTAŞ çalışanları katıldı. Törene ayrıca Yalova Liman Başkanı Deniz Kaya, Türk römorkör operatörü YALPAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri, Türk denizcilik sektöründen yöneticiler ve Sanmar’ın iş ortakları da katılım gösterdi.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan’ı Cem Seven törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünya, çevreci yakıtların kullanımına geçişle birlikte önemli bir değişim sürecindedir. IMO'nun hedefleri doğrultusunda sektörün 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşması beklenmektedir. Bu doğrultuda alternatif yakıtların denizcilikteki önemi giderek artmaktadır. Liman hizmetlerinde kullanılacak römorkör ve deniz araçları için en uygun çözümün elektrikli tahrik sistemleri olduğu görülmektedir. 70 ton çeki gücüne sahip 4 adet ElectRA 2500-SX römorkörün BOTAŞ için hayırlı olmasını diliyor, Sanmar Denizcilik’e duydukları güven ve çevreci yaklaşımları için kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Erdinç Deli, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle 4 Adet Elektrikli Römorkör temini projemizin Sac kesim törenine nazik davetleri için Yüklenicimiz Sanmar’ın kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına BOTAŞ ailesi olarak teşekkür ediyoruz.Ülkemizin enerji güvenliğinin sağlanmasında stratejik öneme haiz olan BOTAŞ Marmara Ereğlisi LNG Terminali ve BOTAŞ Saros FSRU Terminallerimize yanaşacak olan LNG gemilerinin manevralarında kullanılacak olan 4 adet Elektrikli Römorkörümüzün imalatının startını birlikte veriyoruz.Bildiğiniz gibi, denizcilik sektörü, Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Bu nedenle, çevreye duyarlı teknolojilere geçiş yapmak, hem sektörümüzün geleceği hem de dünyamızın geleceği için kritik önem taşımaktadır. Ayrıca; Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımızda yer alan “Fosil Yakıt Kullanılmayan Denizcilik Endüstrisi” hedeflerimiz doğrultusunda Sanmar ile yaptığımız iş birliği, bu dönüşümde önemli bir kilometre taşı olacaktır. İnanıyorum ki, bugün burada başlattığımız bu yolculuk, denizcilik sektöründe yeni bir çığır açacak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmamıza katkı sağlayacaktır. Hepinize teşekkür ediyor ve projemizde başarılar diliyorum. ”

BOTAŞ LNG İşletme Müdürü Erdinç Deli ve Deniz İşleri Müdürü Bülent Altun, ilk sac kesimi için düğmeye bastı. Törenin sonunda Cem Seven, Erdinç Deli’ye plaket takdim etti.

Sanmar’ın devrim niteliğindeki ElectRA Serisi römorkörleri, Robert Allan Ltd. ve Corvus Energy ile devam eden iş birliği sonucunda geliştirilmiştir. Bu römorkörler, alternatif yakıtlar ve yenilikçi teknolojik çözümler kullanarak çevre koruma amacını gütmekte, düşük veya sıfır emisyonlu römorkörlerin üretimine öncülük etmekte ve sürdürülebilir römorkaj hizmetleri endüstrisinin yaratılmasını hedeflemektedir.

Vira Haber