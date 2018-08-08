MOST Bodrum Turnuvası yarın başlıyor

Sportif balıkçılığın Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden MOST Bodrum Turnuvası, 9-12 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da gerçekleşecek.

Bu yıl 3.'sü düzenlenecek olan turnuvaya 50 sportif balıkçı teknesi ve 450 yarışmacı katılacak. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen turnuvada tutulan 116 kiloluk Orkinos ile "Türkiye Turnuvalar Rekoru" kıran MOST Bodrum, bu yıl da 4 gün sürecek heyecan dolu bir mücadele için hazırlıklarını tamamladı.

Yalıkavak Marina, Ortaklar Otomotiv, Volvo, Arvento, Gözen Air Services, Freebird, Damat Tween, Promar, BFA Production, Seafari Balıkçılık, Kılıç Holding, Krn Mimarlık ve Huncalife sponsorluğunda gerçekleşecek olan turnuvaya ünlü isimlerle birlikte çok sayıda sporsever katılacak. Turgut Konukoğlu, Gökhan Çarmıklı, Erkut Soyak, Sinan Kosif, Berent Akdemir, Burhan Çavuşoğlu, Murat Aslan, Mekin Gözen, Necmettin Yay, Erim Bener, Can Özer, Serdar Günseren ve Sinan Kuran gibi iş dünyasından önde gelen isimler en büyük büyük balığı yakalamak için yarışacak.

Vira Haber