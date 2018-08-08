“8. Ege Yat Rallisi” tamamlandı

2000 yılından beri her iki yılda bir Setur Marinas organizatörlüğünde düzenlenen “8. Ege Yat Rallisi” bu yıl 23 Temmuz 2018 - 5 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. 8. Ege Yat Rallisi’nin açılış töreni Bodrum Milta Marina’da, 190 milin kat edildiği kapanış töreni ise Setur Kaş Marina’da düzenlendi.

Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk yaptığı kapanış konuşmasında, organizasyonun destekçileri Aygaz, Beko, Eastmarine, Edwards, Ford, Opet ve Tüpraş markaları ile yatçıları rotanın son durağında misafir eden Meis Exclusive Otel markalarına teşekkür ederek şunları söyledi. “Bu yıl 8. kez denizlere yelken açmanın heyecanını yaşadığımız Ege Yat Rallisi, 30 yatın katılımıyla Kaş Marina’da sona erdi. Ralli, 31 saatlik seyir ile yaklaşık 190 deniz mili kat edildi. Setur Marinas olarak; sosyal ve kültürel boyutlu bu organizasyonu, Türk turizmine katkı sağlamanın yanı sıra katılımcıların bilgi ve tecrübelerine de fayda sağlamak amacıyla büyük bir mutlulukla gerçekleştirdik.” dedi.

Ege Yat Rallisi’nin amatör ruhların açık deniz ve filo seyri deneyimi edinmesinde büyük rolü bulunduğunu belirten Ralli Komodoru Necati Zincirkıran ise, rallilerin yatçılara büyük cesaret verdiğini ve açık denizlerde güvenlik altında seyir olanağını sağladığını belirtti.

Komodor Necati Zincirkıran’ın önderliğinde, Bodrum Milta Marina'dan başlayan rotada, 30 tekne sırasıyla Kos, Kalymnos, Nsyros, Symi, Rodos ve Meis rotasını takip ederek ralliyi Setur Kaş Marina’da tamamladılar.

8. Ege Yat Rallisi destekçi markaların da gücüyle, Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmenin yanı sıra deniz severleri buluşturdu ve uyandırdığı heyecanla amatör yatçılığın gelişmesine katkı sağladı.

Vira Haber