Movers Denizcilik, Gemide Kaybolan 4. Mühendisle İlgili Açıklama

İşletemizde bulunan gemimizde 4. mühendis olarak 5 Eylül 2022 tarihinde Mısır’ın Suez limanında katılan Y.A. isimli kardeşimizin, 7 Eylül 2022 tarihinde saat 20:30’da kayıp olduğu, gemide yapılan bütün aramalara rağmen bulunamadığı gemi kaptanımız tarafından bildirilmiştir.

Bu haber üzerine süratle bir araya gelen acil durum ekibimiz, gemimize tüm gemi personelinin katılımı ile derhal geminin tamamının detaylı aranması talimatını vermiş ve ilgili personelimizin son görüldüğü saat olan 14:30 mevkine kadar aynı rota üzerinde geriye dönüş yaparak arama kurtarma faaliyetlerine ivedilikle başlanması istenmiştir.

Aynı zamanda Ankara MRCC, Bayrak Devleti Liberya ve yetki sorumluluk sahasında olduğu icin Mısır’ın resmî otoritelerine acil kodlu “mob” bildiriminde bulunulmuş, çevre gemilere de dsc vhf üzerinden mob uyarısı yapılarak bölgede dikkatli seyretmeleri ve arama faaliyetlerine destek olmaları istenmiştir.

Bu bağlamda son derece hızlı bir seklide bireysel ve uluslararası bir arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır.

SAR faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi gereği ve taleplerimiz üzerine, sürecin en başından bu yana bize büyük destek olan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ve T.C. Dışişleri Bakanlığımızın talebi üzerine Kahire büyük elçiliğimiz marifetiyle Mısır makamlarına nota verilerek arama kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edilmiştir.

Bu kapsamda, yerel arama kurtarma faaliyetleri halen sürdürülmekte olup, kayıp personelimizin bir an önce bulunmasına olan inanç ve umudumuzu korumaktayız.

Y.A. kardeşimiz için sizlerin de dualarınızı eksik etmeyeceğinizi umarak, ortaya konan bu büyük çaba sonucunda iyi haberler almayı ümit ediyoruz.

Ayrıca kayıp personelimizin, kardeşimizin değerli ailesi ile de yakın temas ve irtibat]a kalarak kendilerini gelişmelerden sürekli haberdar ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Movers Denizcilik Ticaret A.Ş

