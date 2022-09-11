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İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda Seçim Tarihleri Belli Oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nda Seçim Tarihleri Belli Oldu

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Merkez ve Şubelerinde seçim tarihleri belli oldu.

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İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Merkez ve Şubelerinde seçim tarihleri belli oldu.

Odamız Merkezinde, önümüzdeki dönem görev yapacak Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri, 15 Ekim 2022 Cumartesi günü, Piri Reis Üniversitesi Kampüsünde yapılacak seçimle belirlenecek.

Şubelerdeki seçimler ise aşağıdaki tarihlerde yapılacak:

Kocaeli Şubesi 3 Ekim 2022 Pazartesi Şube Merkezi

İzmir Şubesi 4 Ekim 2022 Salı Şube Merkezi

Aliağa Şubesi 5 Ekim 2022 Çarşamba Şube Merkezi

Bodrum Şubesi 8 Ekim 2022 Cumartesi Şube Merkezi

Fethiye Şubesi 8 Ekim 2022 Cumartesi Fethiye Kültür Merkezi

Marmaris Şubesi 8 Ekim 2022 Cumartesi Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi

Kdz. Ereğli (Batı Karadeniz Bölgesi) Şubesi 9 Ekim 2022 Pazar Şube Merkezi

İskenderun Şubesi 12 Ekim 2022 Çarşamba Şube Merkezi

Antalya Şubesi 6 Kasım 2022 Pazar Şube Merkezi

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