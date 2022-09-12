Yelkenli Tekneler 9 Eylül Coşkusuna Denizden Renk Kattı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ile İzmir 100. Yıl Kortej Grubu işbirliği ile yapılan etkinlik öncesi Çeşme, Foça gibi ilçelerden bir gün önce yola çıkan yelkenli tekneler, Pasaport Rıhtımı’na yanaştı. Deniz Ticaret Odası’nda verilen kokteylin ardından geceyi Pasaport’ta geçiren yelkenliler, sabah saatlerinde önce Pasaport Mendireği içinde, ardından kutlamaların yapıldığı Cumhuriyet Meydanı’nda geçit töreni düzenlediler. Yelkenli tekneler, gösterilerin ardından İzmir Körfezi’ni dolaşarak yeniden Pasaport Rıhtımı’na yanaştılar.

Bir deniz kenti olan İzmir’in yeniden doğuşunu denizden kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Teknelerimiz 9 Eylül coşkusuna eşlik ettikleri gibi İzmir’in bir deniz şehri olduğunu gösterdiler. Vatandaşlar, karadaki törenleri izlerken, gözlerini denize çevirmiş oldular. İzmir’in tarihi limanı ve merkezi olan Pasaport’a bağlanan yelkenliler sayesinde, bölgenin marina olmasının İzmir’e ne kadar yakışacağını görmüş olduk. İzmir Körfezi’nde kuğu misali süzülen tekneler, denizciliğimiz için bize umut verdi. Tekneleriyle geçit törenine katılan başta Kaptan Muttalip Altuner olmak üzere denizcilerimize ve bize destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu etkinliklerin daha fazla teknenin katılımı ile devam etmesini arzu ediyoruz” dedi.