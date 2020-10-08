MSB: "6 Deniz Karakol Uçağının Kabul Faaliyetlerine Başlandı"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi.
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı."
Vira Haber
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Etiketler : milli savunma bakanlığı, deniz karakol gemisi
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