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MSB: "6 Deniz Karakol Uçağının Kabul Faaliyetlerine Başlandı"

MSB: "6 Deniz Karakol Uçağının Kabul Faaliyetlerine Başlandı"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı."

Vira Haber

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