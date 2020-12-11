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MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu Düzenlendi

MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu Düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı tarafından "Denizde Durumsal Farkındalık Kursu"nun gerçekleştirildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği belirtildi.

Kursun, katılımcıların farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Vira Haber

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