MSB: Denizde Durumsal Farkındalık Kursu Düzenlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kursun 16 ülkeden ve NATO bağlılarından 44 eğitmen, uzman ve kursiyerlerin iştirakiyle düzenlendiği belirtildi.

Kursun, katılımcıların farkındalık ve bilgi seviyelerini artırmak amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Vira Haber