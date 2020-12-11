MSC Cruises'in Akdeniz'deki 6 Seferi Ertelendi

MSC Cruises, MSC Grandiosa operasyonlarının bu ayın sonlarında geçici olarak duraklatacağını ve İtalyan hükümeti tarafından Noel ve Yeni Yıl dönemi için yeni uygulamaya konulan yeni tedbirlerle bağlantılı olarak MSC Magnifica'nın planlanan operasyonlarının yeniden başlatılmasının Ocak ayına ertelendiğini duyurdu.

Yeni önlemler, ülkenin tamamında insanların hareketliliğine yönelik kapsamlı kısıtlamaları içermektedir ve bu da gelecekteki konukların - İtalyan sakinlerinin yanı sıra uluslararası tüm konukların- İtalya'daki gemilerden herhangi biri için biniş limanına ulaşımını önemli bir şekilde etkileyecektir.

İtalya'daki hükümet, karadaki pandemiyle mücadele çabalarında artık sadece bölgeler arasında değil, aynı zamanda şehirler ve kasabalar arasında da vatandaşların hareketlerini neredeyse tamamen kısıtlayacağını duyurdu. Bu önlemler, 21 Aralık 2020 ile 6 Ocak 2021 tarihleri arasında İtalya'da ikamet edenler için geçerli olacak. Ayrıca, diğer ülkelerde ikamet edenlerin İtalya'ya ve İtalya üzerinden seyahat etme imkanlarını da ciddi bir şekilde kısıtlayacak.

Yeni kararname MSC Grandiosa'nın gelecekte planlanan üç seferinin ve MSC Magnifica'nın üç yolculuğunun iptal edilmesine neden olmuştur.

MSC Grandiosa’nın, 20 Aralık tarihli İtalya Cenova kentindeki 7 gecelik yolculuk programı geçici olarak durdurulacak. Gemi daha sonrasında 10 Ocak 2021 tarihinde yine Cenova hareketli olarak Batı Akdeniz yolculuğuna devam edecek.

18 Aralık tarihinde Batı ve Doğu Akdeniz'de 10 gecelik seferlerine Cenova hareketli olarak yeniden başlaması planlanan MSC Magnifica gemisinin önceki üç seferinin iptal edilmesi üzerine seyahat programına 15 Ocak 2021'de başlayacak.

Ocak ayında MSC Cruises, kapsamlı sağlık ve güvenlik protokolünün koruması altında MSC Grandiosa ve MSC Magnifica'da misafirlerini tekrar ağırlayacak, ki son birkaç hafta içinde -karadaki pandemi zirve durumdayken bile - misafirlerin, mürettebatın ve gemilerinin ziyaret ettiği toplulukların korunması için etkin bir şekilde çalıştığını kanıtladı.

Ağustos ayından bu yana, MSC Cruises’ın sektör lideri protokolü, 30.000'den fazla konuğu güvenli bir şekilde ağırladı.

Vira Haber