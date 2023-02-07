MSB, İskenderun Limanı'ndaki Yangının Havadan Müdahaleyle Söndürüldüğünü Bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun Limanı'ndaki yangının havadan müdahaleyle söndürüldüğünü bildirdi.
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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Etiketler : iskenderun limanıi deprem, yangın
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