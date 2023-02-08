İMEAK Deniz Ticaret Odası Deprem Yardım TIR’ı Kahramanmaraş’a Yola Çıktı

İMEAK Deniz Ticaret Odası, çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında elektrikli soba, uyku tulumu, battaniye, polar hırka, bere ve çoraptan oluşan malzemeleri temin etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası bir yandan da üyelerinin deprem bölgesine yönelik yardımlarını organize etmek üzere çalışmalarını sürdürürken, Ritim Sokak. No:33, 34935 Sultanbeyli/İstanbul adresinde teslim merkezi oluşturuldu. Odanın ve üyelerinin imkanlarıyla donatılan ve elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye gibi malzemelerden oluşan ikinci bir TIR da 8 Şubat Çarşamba günü sabah saatlerinde Hatay İskenderun’a yola çıkacak.

Deniz Ticaret Odası kamu kurumlarıyla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için çalışmalara destek vermeye devam edecek.

Nakdi yardımda bulunmak isteyenler için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği - Deprem Felaketi Yardım Hesapları ise şöyle:

Vira Haber