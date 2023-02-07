MSC Grubundan Deprem Seferberliği! 5 bin konteyner tahsis edildi

Deprem bölgelerindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla devlet kurumlarıyla koordineli olarak çalıştıklarını bildiren MSC Grubu’nun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Kahramanmaraş merkezli ve 10 çevre ili art arda sarsan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Deprem bölgelerinde ihtiyaçların karşılanması için devlet kurumları ile koordineli olarak çalıştığımızı bildirmek isteriz. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulması amacıyla, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerimize 1.250'şer adet, toplamda 5.000 adet konteyner tahsis edilmiştir. Tekirdağ Valiliği ve AFAD'ın yönlendirmesiyle enkaz çalışmalarında kullanmak üzere belediye iş makinesi, MEDLOG low-bed aracıyla Hatay'a ulaştırılmak üzere dün gece yola çıktı. Valiliğe ulaştırılan yardımlar, dün akşam iki adet ve bu sabah iki adet olmak üzere MSC konteynerlerimize yüklenerek MEDLOG araçlarımızla Kahramanmaraş'a gönderildi.”

Deprem nedeniyle ailesi ve yakınları olumsuz etkilenen 300'e yakın MSC Grubu çalışanının, İskenderun'da yeme-içme ve barınma ihtiyaçlarını karşıladıklarını bildiren şirket, “Maddi ve ayni bireysel yardımlarınızı, valilikler tarafından koordine edilen sizlere en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ulaştırabilirsiniz. Bu kapsamda, belediyeler, AFAD ve Türk Kızılay'ı gibi kurumların duyuruları ile paylaşılan yardımlaşma yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. Deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor; MSC Grubu olarak ülkemizin bu zor günleri atlatması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Vira Haber