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  3. MSB: "TCG Martı hücumbotumuz Bozcaada'ya liman ziyareti icra etti"
MSB: "TCG Martı hücumbotumuz Bozcaada'ya liman ziyareti icra etti"

MSB: "TCG Martı hücumbotumuz Bozcaada'ya liman ziyareti icra etti"

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Martı hücumbotunun Bozcaada'ya liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.

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 Milli Savunma Bakanlığı, TCG Martı hücumbotunun Bozcaada'ya liman ziyareti icra ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Martı hücumbotumuz Bozcaada'nın Kurtuluşu'nun 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Bozcaada'ya liman ziyareti icra etti. Liman ziyaretinin ardından bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okundu" denildi.

 

Vira Haber

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