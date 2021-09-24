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İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi

İki NATO gemisi Karadeniz’e girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, İspanya’ya ait Rayo devriye gemisi ile İtalya’ya ait Viareggio mayın arama gemisinin Karadeniz’e girdiğini belirtti.

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, iki NATO gemisinin 23 Eylül Perşembe günü saat 18.30’da Karadeniz’e girdiği ifade edildi.

Rus Karadeniz Filosu’na ait birlik ve araçların NATO gemilerini takibe aldığı aktarıldı.

Vira Haber

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