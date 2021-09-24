600 gönüllü 6 ilde 2500 KG atık topladı

18 Eylül Cumartesi günü oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için TURMEPA öncülüğünde seferber olan gönüllüler, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak temizlik etkinlikleri gerçekleştirdi. Ülkemizin 6 farklı bölgesinde gerçekleşen etkinliklerle 600 gönüllü 2.500 kilogram atığı toplayarak oksijen kaynağı denizlerimize ulaşmasını önledi.

Her yıl Eylül ayında 100’den fazla ülkedeki yüzbinlerce gönüllü, “Uluslararası Kıyı Temizleme (International Coastal Cleanup – ICC)” kampanyası kapsamında kıyılara akın ediyor. Aldığımız iki nefesten birini sağlayan denizlerimizin korunması amacıyla tüm dünyada eş zamanlı gerçekleşen etkinliğin Türkiye koordinatörlüğünü 2002 yılından bu yana DenizTemiz Derneği/ TURMEPA yürütüyor. Bu yıl da Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası çerçevesinde üç denizimizin kıyılarını temizlemek için kolları sıvayan TURMEPA, İstanbul, İzmir, Antalya, Fethiye, Kocaeli ve Samsun’a uzandı.

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk şunları söyledi: “İklim kriziyle birlikte müsilaj, sel, yangın gibi afetleri hep birlikte sıklıkla yaşamaya başladık. TURMEPA olarak biz 27 yıldır mavi yarınlar için çalışıyoruz. Yaptığımız projeler ve çalışmalar ile kamu ve özel sektörün desteğini alarak üyelerimizle, gönüllülerimizle beraber herkesi bu mücadeleye ortak olmaya çağırıyoruz. Koroplast’a yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz.”

600 gönüllünün katıldığı etkinliklere, “Yaşanılabilir bir Dünya” sloganıyla 40. yılını kutlayan Koroplast, toplanan atıkların ayrıştırılabilmesi için Geri Dönüşüm torbaları ile destek verdi. Koroplast Satış ve Pazarlama Direktörü Bekir Türkoğlu; Koroplast olarak, 20 yıldır kamuoyunu deniz kirliliği konusunda bilgilendirmeyi hedefleyen TURMEPA’ya kesintisiz olarak destek veriyoruz. Çevrenin korunması, kıyıların ve denizlerin temizliği, geri dönüşüm gibi konularda hem projeler geliştiriyor hem de bu konudaki farklı çalışmalara imza atan kuruluşların yanında olmaya çalışıyoruz. Deniz ve kıyı temizliği konusunda bu kadar önemli ve anlamlı bir kampanya çerçevesinde TURMEPA’ya destek olmaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Hem karadan hem denizden temizlik

Kampanyanın İstanbul ayağı bu yıl da Caddebostan sahilinde gerçekleştirildi. 150 gönüllü, topladıkları 100 kg atığı ayrıştırarak belediye ekiplerine teslim etti. Samsun’da 60 gönüllünün katıldığı etkinlikte 70 kg atık toplanıp ayrıştırılarak Atakum Belediyesi temizlik işlerine teslim edildi. İzmir’de Karşıyaka Bostanlı sahilinde düzenlenen etkinlikte 50 gönüllü, yarım saatte 120 kg katı atık topladı. Antalya Konyaaltı’nda kıyıda ve dipte gerçekleşen temizlik çalışmasına 200 deniz sever katıldı, yaklaşık 450 kg atık toplandı. Fethiye’de farklı noktalarda kıyı ve koylarda gerçekleşen etkinlikte ise 20 deniz gönüllüsü tarafından 260 kg atık toplandı. Kocaeli’de yaklaşık 120 kişinin katıldığı kıyı ve denizde eş zamanlı yapılan temizlik çalışmalarında denizden ve karadan toplam 14 adet lastik, 1500 kg atık toplanarak denizlerden uzaklaştırıldı.

Hepimize sorumluluk düşüyor

Etkinliklerle deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve deniz temizliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan TURMEPA, 27 yıldır daha yaşanabilir yarınlar için doğaya dost bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğini anlatıyor, denizlerimiz ve okyanuslarımız için plastiklerden ve sera gazı kirliliğinden arınmış sağlıklı bir gelecek için herkesi bireysel sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyor.

Uluslararası Kıyı Temizliği Kampanyası’nın Türkiye koordinatörü olarak TURMEPA toplanan bu atıklara ait verileri her sene olduğu gibi etkinliğin ana yürütücüsü Ocean Conservancy’nin online bilgi bankasına işleyecek. Tüm dünyada toplanan bu bilgiler sayesinde uzmanlar, kıyıların ne tür aktivitelerle kirlendiğini ve ne tür tehlikelere maruz kaldığını belirleyerek otoriterlere çözüm yöntemleri geliştirilmesi için projeler sunuyor.