Batı Akdeniz'de gemiler koylara sığındı

Batı Akdeniz'den 23 Eylül Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 - 8 şiddetinde esen fırtına, gemilerin seyrine engel oldu. Fırtına öğleden sonra biraz yavaşlasa da batı ve kuzeybatıdan 3 -5 kuvvetinde esmeye devam etti.

Batı Akdeniz'de yol alan birçok yük gemisi, Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında, Beymelek Mahallesi açıklarında ve Finike Koyu açıklarında demir atarak beklemeye geçti. Gemilerin bekleyişi gece boyunca da sürdü.

Vira Haber