İBB'nin ürettiği deniz taksi suya indi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Haliç Tersanesi’nde ürettiği deniz taksiler suyla buluştu.

İBB'den yapılan açıklamada; "İBB Deniz Taksi suya iniyor. Tasarımından üretimine kadar yerli ve milli deniz taksilerimizi İstanbullularla buluşturmaktan gurur duyuyoruz" denildi.

DENİZ TAKSİLERİN RENGİ HALK OYLAMASIYLA SEÇİLMİŞTİ

Deniz taksilerin rengi, halk oylamasıyla ‘Boğaz’ olarak seçilmişti. Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, görsellik ve konfor denemeleri yaptıklarını belirterek, “Toplamda inşa edeceğimiz 50 deniz taksiden 5’i elektrikli olacak. Deniz taksiler toplu ulaşımın olmadığı yerlere gidecek, sürat kazandıracak” dedi.

Deniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak. Her yere yanaşabilecek tasarımı ile iskele bağımlılığını ortadan kaldırıp, istenilen yerde inilip binilmesiyle farklılık yaratacak.

MOBİL UYGULAMA İLE KULLANILABİLECEK

Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.

Vira Haber