MSB: “Türk ve ABD Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de Ortak Geçiş Eğitimleri Yaptı”

MSB, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “TCG Gelibolu ve TCG Göksu Fırkateynlerimiz, ABD Deniz Kuvvetlerinin Bataan Amfibi Görev Grubu ile 26 Şubat 2024 tarihinde Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimleri yaptı. Eğitimlere NATO Daimî Görev Grubunda yer alan Birleşik Krallık Deniz Kuvvetlerine ait RFA Argus Lojistik gemisi de katıldı” ifadelerini kullandı.

Vira Haber