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Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Sahil Güvenlik’ten Tıbbi Tahliye

Balıkçı Teknesinde Rahatsızlanan Vatandaşa Sahil Güvenlik’ten Tıbbi Tahliye

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında gece saatlerinde balıkçı teknesinde rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

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Bodrum açıklarında gece saatlerinde balık tutmak için açılan teknedeki vatandaş rahatsızlanınca yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından rahatsızlanan vatandaş bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Vira Haber 

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