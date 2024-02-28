Uşak’ta İhracat ve İthalat Arttı

2024 yılı Ocak ayına ait olarak açıklanan dış ticaret verilerine göre; Uşak’ın 2024 Ocak ayında 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,47 artarak 31 bin 100 dolar, ithalat da yüzde 2,5 artarak 2024 Ocak ayında 12 bin 880 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye’de, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,5 arttı, ithalat yüzde 22 azaldı.

Vira Haber