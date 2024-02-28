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İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı’nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği, sis sebebiyle çift yönlü olarak durduruldu.

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İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin, yoğun sis nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Vira Haber 

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