Türk Loydu 62. Yılını Kutluyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da Türk Loydu’nun 62. kuruluş yıl dönümünü kutladı;

Kıran, “27 Şubat 1962 yılında kurulan Türk Loydu Vakfı, denizcilik sektörü başta olmak üzere enerjiden imalata, savunma sanayiinden lojistiğe kadar tüm sektörlerde; klaslama, denetim, kalite yönetim ve ileri mühendislik gibi birçok alanda hizmet veren milli kuruluşumuzdur” dedi.

Başkan Kıran, mesajının devamında şunları kaydetti:

“Günümüzde Türk bayrağının ‘beyaz liste’de yer almasında büyük katkıları bulunan Türk Loydu, uzun uğraşlar neticesinde geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün danışmanı statüsünde uluslararası bir kuruluş olan Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği’ne (IACS) 12. üye olarak kabul edilerek, başarılarını zirveye taşımıştır. Türk Loydu Vakfı’nın, 62. kuruluş yıldönümünü kutlarken, kuruluşunda emeği geçenleri minnetle anıyor, bugün görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine başarılar diliyorum.”

Gemi Mühendisleri Odası da (GMO), bir kutlama mesajı yayınladı;

“62 yıl önce temellerini attığımız milli kuruluşumuz Türk Loydu Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle duyduğumuz gurur ve mutluluğu paylaşıyoruz”