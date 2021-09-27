MSC, 2050'ye kadar cruise operasyonundan net sıfır emisyon elde edeceğini açıkladı

MSC Group Kruvaziyer Bölümü, 2050 yılına kadar kruvaziyer denizcilik operasyonlarında net sıfır sera gazı (GHG) emisyonu elde etme taahhüdünde bulunarak sürdürülebilirliğe yönelik uzun süredir devam eden taahhüdünü yineledi. Hem çağdaş MSC Cruises hem de lüks Explora Journeys markalarını kapsayacak olan bu hedef, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) 2008 yılına kıyasla 2050 yılına kadar denizcilikten kaynaklanan emisyonları %50 azaltma hedefinin ötesine geçerek, şirketi gerekli teknolojik ve yakıt geliştirmelerini hızlandırmaya yardımcı olması için bir yarışa sokuyor.

MSC, cruise seyahati de dahil olmak üzere genel denizcilik sektörünün karbondan arındırılmasını hızlandırmak için Sıfır Koalisyon'un Harekete Geçirme Çağrısını imzaladı. Eylem Çağrısı, bunu sağlamak için üç talep içermektedir: 2050 yılına kadar sıfır emisyonlu nakliye için bir hedef belirlemek; 2030 yılına kadar ticari olarak uygulanabilir sıfır emisyonlu gemilerin konuşlandırılması; ve özel ve kamu sektörlerinin ortak eyleme katılması. Eylem Çağrısı, COP26 öncesinde, Kasım 2021'de dünya hükümetlerine iletilecektir.

MSC Group Cruise Bölümü Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şunları söyledi: “Üç yüz yılı aşkın denizcilik mirasına sahip bir aile şirketi olarak, deniz çevremize ve gezegenimize karşı her zaman derin bir sorumluluk hissettik. Önümüzdeki otuz yıl içinde net sıfır emisyonlu bir geleceği benimseyerek taahhüdümüzü bir adım öteye taşıyoruz. Bunu, filomuza dağıtılacak yenilikçi, en son teknolojilerin hızlandırılmış gelişimine ve uygulanmasına yatırım yaparak, başka bir şekillerde destekleyerek, çevresel performans çıtasını sürekli yükselterek ve sektörümüzü ileriye taşıyarak başaracağız.

Son yıllarda Şirket, filosunda enerji verimliliği ve operasyonel iyileştirme önlemlerinin uygulanması yoluyla sera gazı emisyon yoğunluğunu azaltmaya odaklandı. Filo genelinde yıllık %2-4 verimlilik artışı sağlayan şirket, 2019 yılına kadar 2008 yılına kıyasla %28 verimlilik artışı sağladı ve IMO'nun 2030 %40 yoğunluk azaltma hedefini karşılama yolunda ilerliyor.

İleriye baktığımızda, enerji verimliliği iyileştirmeleri ve operasyonel önlemler, denizcilik sektörünü karbondan arındırılmasına tek başına yeterli olmayacak ve bu nedenle MSC Cruise Division, gerekli olan önemli teknolojik evrimi hızlandırmaya aktif olarak yardımcı olmaktadır. Bu ruhla Şirket, sıfır emisyonlu gemileri mümkün kılma potansiyeli sunan teknolojileri ve yakıtları geliştirmeye yönelik çeşitli endüstri araştırma projelerinde yer almaktadır.

• Hidrojenle çalışan gemiler: MSC Cruise Division, kısa süre önce, dünyanın okyanusta giden ilk hibrit hidrojen/LNG ile çalışan yolcu gemisi olabilecek gemisinin tasarım ve inşa koşullarını belirlemek için önde gelen gemi yapımcısı Fincantieri ve enerji altyapı şirketi Snam ile bir ortaklığa girdi ve bu da belirli alanlarda sıfır emisyonlu operasyonlara imkan sağlayacaktır. Bunlar, gerekli hidrojen teknolojilerini ve yakıt hücrelerini barındıracak gemi alanlarının düzenlenmesini, gemideki sistemlerin teknik parametrelerinin belirlenmesini, potansiyel sera gazı emisyon tasarruflarının hesaplanmasını ve hidrojen arzı ile kıyı tabanlı altyapının teknik ve ekonomik analizini içermektedir.

• LNG ile çalışan gemilerdeki Yakıt Hücreleri: Yakıt hücreleri, anlamlı azalmalar elde etmek için büyük bir potansiyel sunmaktadır. %21'e kadar daha az sera gazı emisyonu sunan bir geçiş yakıtı olan LNG ile çalışacak üç gemi sipariş eden MSC, daha fazla azalma elde etmek için yakıt hücrelerinin entegrasyonunu incelemektedir. 2019 yılında, MSC Cruise Division ve Chantiers de l'Atlantique, LNG ile çalışan yolcu gemilerinde Katı Oksit Yakıt Hücresi (SOFC) teknolojisinin entegrasyonuna odaklanarak çığır açan bir Ar-Ge projesi olan Blue Horizon'u tanıttı.

• Yakıt hücresi teknolojisinin güçlendirilmesi: MSC Cruise Division, büyük gemi uygulamalarında yakıt hücrelerinin benimsenmesinin önündeki engellerin nasıl ele alınacağını araştırmak için GE Power Conversion, Lloyd's Register ve Ceres Power Holdings ile bir konsorsiyuma katıldı. SOFC'lerin, mevcut güç ve tahrik mimarisi ve düzeni dahil olmak üzere bir geminin operasyonel işlevselliğine nasıl entegre edilebileceğini inceleyecek ve SOFC teknolojisini kullanmanın etkisinin genel emisyon azaltımı açısından nicelleştirilmesine olanak tanıyacak. Bu proje, Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı'nın Temiz Denizcilik Gösteri Yarışması'nın bir parçası olarak fon almaya hak kazandı.

• Düşük karbon teknolojileri ve gemi tasarımı: MSC Cruise Division, gelişen enerji teknolojilerini ve yenilikçi gemi tasarımını birleştirerek düşük karbonlu denizciliği teşvik eden bir araştırma projesinde endüstri liderleri ve akademi ile de ortaklık kurdu. Vaasa Üniversitesi tarafından yönetilen CHEK Konsorsiyumu, - gerçek gemi konsept tasarımları projesinde Anahtar Teknoloji simbiyozunu sağlayarak nakliyeyi karbonsuzlaştırma – ve diğerlerinin yanı sıra World Maritime University, Wärtsilä, Cargill ve Lloyds Register'ı içermektedir.

Bu ve gelecekteki diğer projelerle MSC Cruise Division, kendisi ve tüm kruvaziyer endüstrisi için net sıfır emisyonlu bir gelecek için çalışmalarına devam edecek.

Vira Haber