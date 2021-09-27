Tersan, Argos Helena’yı başarıyla teslim etti

Tersan Tersanesi NB1100'ü uzun vadeli iş ortağı Ervik Havfiske'ye teslim etti. Tersan Tersanesi'nde düzenlenen isim verme töreniyle gemiye Argos Helena adı verildi.

60,5 metre toplam uzunluğa ve 13,0 metre genişliğe sahip olan gemi, Yanmar ana makine ile donatıldı ve 30 kişiye kadar konforlu konaklama olanağı sunuyor. Ervik Havfiske için inşa edilen 6. gemi olan Argos Helena dışında, geçen yıl teslim edilen Froyanes Junior ve Vestkapp'ın da aralarında bulunduğu ilk 5 gemi, Ervik Havfiske için başarılı balıkçılık operasyonlarına devam ediyor.

Marinteknikk tarafından tasarlanan, 60 metre uzunluğunda Longliner Fabrikası Balıkçı gemisi Argos Helena, Atlantik'te balıkçılık operasyonları yürütecek. Olta balıkçılığı kabiliyetlerinin yanı sıra Argos Helena, zorlu hava koşullarında balık avlanma işlemine devam edebileceği bir “moonpool” sistemi ve gelişmiş balık işleme tesisi ile donatılmıştır.

25 Eylül'de Tersan Tersanesi'nde gerçekleştirilen isim verme törenine Tersane temsilcilerinin yanı sıra 70'e yakın Norveçli konuk katıldı. Aynı gece Tersan Tersanesi, tüm konuklarını Argos Helena'nın isim verme törenini kutladığı gala yemeğinde eşsiz İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde ağırladı.

Vira Haber