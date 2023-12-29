MSC Bilek Güreşi Turnuvası Tekirdağ Asyaport Limanı’nda Yapıldı

Final müsabakasında mücadele eden 5 finalistten Asyaport TT Operatörü Ferdi Üzel bilek güreşi turnuvasının şampiyonu oldu.

MSC Grubu, bünyesindeki şirket çalışanlarını sportif aktivitelerle bir araya getirerek motive ediyor. Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen bilek güreşi turnuvaları, MSC, Asyaport ve Medlog Lojistik çalışanları tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin 11 şehrinden 90 personel, 25 Kasım tarihinde Asyaport Liman Sahası ile Mersin, Kemalpaşa, Gebze ve Kahramanlı (Mersin) MEDLOG depolarında turnuvanın ilk turunda mücadele etti. Her bölgenin galibi, final turuna katılmaya hak kazandı.

Tekirdağ Asyaport Limanı’nda gerçekleşen final müsabakasında mücadele eden 5 finalistten Asyaport TT Operatörü Ferdi Üzel bilek güreşi turnuvasının şampiyonu olurken; ikinciliği Medlog Bursa İdari İşler Uzman Yardımcısı Mehmet Daştan, üçüncülüğü ise Medlog Trabzon’dan Tır Şoförü Gökhan Bayrak elde etti.

Müsabakada derece elde eden ilk üç katılımcıya ödülleri, MEDLOG Genel Müdürü Gonca Alca ve MSC Genel Müdürü Barış Dilek tarafından takdim edildi.

Vira Haber