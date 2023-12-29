Qterminals Antalya, 2023 Sezonunda 26 Gemi Ağırladı

Özellikle Akdeniz ülkeleri ve Yunanistan’dan ziyaretçilerini ağırlayan QTerminals Antalya, lüks yolcu gemisi Mein Schiff 6 ile bu sezonun açılışını yaparken Silver Moon gemisi ile yılı sonlandırdı.

QTerminals Antalya limanı, tüm turizm sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen kruvaziyer turizminde teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle öne çıkıyor. 2023 sezonunda 26 gemi ve 33 bin 697 kruvaziyer yolcusu ile farklı ülkelerden gelen binlerce turiste ev sahipliği yapan QTerminals Antalya, özellikle bu sene Akdeniz ülkeleri ve Yunanistan’dan ziyaretçilerini ağırladı. Mein Schiff 6, MSC Musica, Mein Schiff 2 ve Aida Blu lüks yolcu gemileri ile QTerminals Antalya sezonda öne çıkarken Sirena, Seven Seas Voyager, Seabourn Encore ve Mein Schiff 6 defalarca limanı ziyaret etti.

Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan QTerminals Antalya Limanı'nda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanı bulunuyor. İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili kıyı şeridindeki en büyük organize limanı olan QTerminals Antalya hem yolcu hem de yük operasyon hacmi bakımından bölgesel ekonomiye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

“Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından birisiyiz”

QTerminals Antalya’nın kruvaziyer, konteyner, genel kargo, dökme yük, proje kargo, sondaj kıyı üssü ve askeri gemi hizmetleri sunan çok amaçlı bir liman olduğunu ekleyen QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından birisiyiz. İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridindeki en büyük organize limanıyız. QTerminals Antalya, şehrin batı kıyısında yer alan hinterlandı nedeniyle ihracat trafiğinde hâkim konuma sahip, yüksek kapasiteli bir ticari limandır. Liman, Burdur, Isparta, Konya, Mersin, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar gibi önemli sanayi ve turizm merkezlerine karayolları ile bağlanıyor. Liman olarak kruvaziyer operasyonları için önemli bir bölgesel geri dönüş merkezi olarak konumlanıyoruz” dedi.

Vira Haber