MSC Cruises 2021'de Japonya'da Faaliyete Başlıyor

MSC Cruises, Japonya'da faaliyet gösteren ve ülkenin resmi denizcilik sınıflandırma kurumu ClassNK'dan sağlık ve güvenlik sertifikası alan ilk uluslararası hat oldu ve böylece MSC Cruises’ın planları doğrultusunda Nisan 2021’de ülkede faaliyetlere yeniden başlamasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

MSC Cruises'ın Biyogüvenlik Yönetim Sistemi (COVID-19) için sektör lideri sağlık ve güvenlik protokolünün sertifikasyonu, hattın Japonya ana limanıyla yolculuklar için yerel sakinlere Aralık ayında satış yapılmasının önünü açıyor ve önümüzdeki sezon için hazırlanmak üzere ülkedeki limanlarla çalışmaya başlanılmasını sağlıyor.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Bu sertifikayı aldığımız için son derece mutluyuz ve Nisan 2021'e kadar yerel pazara hizmet verecek şekilde Japonya operasyonlarımızı yeniden başlatabileceğimizden artık eminiz" dedi.

ClassNK'nın İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Departmanı Genel Müdürü Junichi Hirata, "Bu, MSC Cruises'ın 2021'in ilk yarısında Japonya’da kruvaziyer operasyonlarına devam etmesi için uzun vadeli bir planın ilk önemli adımıdır ve ve şimdi bu hedef doğrultusunda daha yakın bir şekilde çalışacağız” Dedi.

Yokohama Şehri Liman ve Liman Bürosu Genel Müdürü Hiroya Nakano da aynı fikirde olduğunu belirterek şunları belirti: "MSC Cruises'ın sağlık ve güvenlik kuralları için ClassNK'dan bu onay sertifikasını almış olması harika bir haber. Yokohama Limanı, 2021 baharında uluslararası yolculukların yeniden başlaması adına işbirliği yapmayı taahhüt ediyor."

MSC Cruises ve Japonya liman otoritelerinin sağlık ve güvenlik işletim protokolleri, Japonya Okyanus Yolcu Gemisi Birliği olan JOPA tarafından oluşturulan yönergeleri izleyecektir.

2019'da denize indirilen MSC Bellissima, Nisan, Mayıs ve Haziran 2021'de altı ila dokuz gecelik yolculuklar yapmak üzere ana liman olarak Yokohama Japonya'da konuşlandırılacak. Ayrıca, Ekim ve Kasım 2021'de ülkede faaliyet göstermesi planlanıyor.

Bay Onorato şunları ekledi: “Japonya'da bu temel uygunluk sertifikasını alan ilk uluslararası kruvaziyer hattı olmak, Ağustos ayında Akdeniz’de kruvaziyer operasyonlarını başlatarak tüm küresel endüstrinin yolunu açan bir firma olarak, güçlü ve sıkı uygulanan sağlık ve güvenlik protokolümüzün bir başka kanıtıdır.”

Avrupa sınıflandırma kurumu RINA, geçtiğimiz ay, halihazırda Akdeniz'de faaliyet gösteren hattın amiral gemisi MSC Grandiosa için MSC Cruises'a biyogüvenli gemi ek sınıf notasyonunu verdi.

Protokolün iki önemli Avrupalı otoritenin rehberliğiyle uyumlu olduğunun doğrulanması, MSC Cruises’ın Akdeniz’deki operasyonlarının Ağustos ayında yeniden başlatılmasına olanak tanıyan sürecin önemli bir parçasıydı.

Vira Haber